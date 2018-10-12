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Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat edin

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Çene eklemi rahatsızlığı; eklem veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğudur. Eklem içi rahatsızlıklar; eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelmektedir” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 17:46
Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat edin

BAŞINIZ AĞRIYORSA BU HASTALIĞA DİKKAT EDİN

Dt. Zafer Kazak, "Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık görülen belirtiler, çene ekleminden 'tıklama' sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikâyetlerle başvuruyorlar. Bazı durumlarda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler. Alt çene hareketlerinde tıklama gibi seslerin hissedilmesi, çene ekleminin düzeninin bozulmasından kaynaklanabilir. Çene ekleminde bulunan disk yerinden oynar. Bunun sonucunda ağız açma, esneme, yemek yeme, çeneyi sağa sola hareket ettirme gibi alt çene hareketlerinde 'tıklama' duyulur. Bu durum çene çıkması değildir" dedi.

Çene eklemi rahatsızlıklarında baş ağrısı görülebileceğini kaydeden Dt. Zafer Kazak, "Baş ağrısının birçok nedeni vardır. Çene eklemi rahatsızlığında da görülebilir. Ancak baş ağrısı daha ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Nöroloji, fizik tedavi, algoloji gibi pek çok tıp alanını ilgilendirir" şeklinde açıklamada bulundu.

ÇENE EKLEMİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Dt. Zafer Kazak, "Çene eklemi hastalığının tedavisi tanıya göre değişiklik göstermektedir, yani her hasta için aynı tedavi yöntemi uygulanamaz. Çene eklemi hastalıklarında tedavi yöntemleri arasında konservatif olarak ortopedik apareylerin kullanılması (splint), bazı fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, artrosentez yer almaktadır. Bu yöntemlerden hangisi veya hangilerinin kullanılacağına ayrıntılı muayene sonrası konulan tanıya göre karar verilir. Tanının doğru konulduğu durumlarda çene eklemi hastalıklarının % 85'ten fazlası konservatif tedavi ile kontrol altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda; nöroloji, kulak- burun-boğaz, psikiyatri, algoloji gibi bölümlerle konsültasyon yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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