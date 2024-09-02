Başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi? İzmir Valiliğinden açıklama

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir Limanı’na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirdi. Yaşanan olayla ilgili İzmir Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulduğu ifade edilerek 15 şüphelinin yakalandığı ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı ifade edildi.



Valiliğin açıklaması şöyle,

“İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur.

Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir.

Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”