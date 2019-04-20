Basın mensupları Trabzonspor maçını aileleriyle birlikte izledi Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakayı basın mensupları aileleriyle birlikte izledi.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakayı basın mensupları aileleriyle birlikte izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, gazetecilik mesleğine emek harcamış, çoğu zaman ailesinden ve çocuklarından fedakarlık etmiş olan gazetecilerin çocuklarını ve eşlerini, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçında ağırladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ve TSYD Genel Merkezi’nin de destek verdiği organizasyona eşleri ve çocuklarıyla gelen basın mensupları memnuniyetlerine dile getirirken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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