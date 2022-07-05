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Ekonomi Basım, tanıtım ve duyuru hizmeti alınacak
Ekonomi

Basım, tanıtım ve duyuru hizmeti alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Hizmetleri ile İlgili Bilgilendirme ve Tanıtım Duyuruları kapsamında hizmet alımı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 14:23:00 -
Basım, tanıtım ve duyuru hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale 10.08.2022 tarih ve saat 11:00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Yüklenici yıl içerisinde farklı zamanlarda toplam 25.000 m2 vinil branda, 5.000 m2 mesh brandanın baskı, imalat, montaj ve sökme-takma işini,15.000 adet Billboard afişi, 15.000 adet raket pano afişi, 15.000 adet Otobüs afişi, 10.000 adet Metro afişinin baskı, imalat, işini yapacak.

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