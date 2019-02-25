Başıboş köpekler, küçük çocuğun yüzünü parçaladı! Nerede bulunduğu belli olmayan sokakta başıboş gezen iki köpek, küçük çocuğu kovaladıktan sonra yakalayıp yüzünü paramparça eti.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Başıboş gezen iki köpek küçük çocuğu kovaladıktan sonra yakalayıp yüzünü paramparça eti. Yüzüne çok sayıda dikiş atıldı Etraftakilerin uzun uğraşlar sonucu kurtarabildiği çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuğun yüzüne çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.