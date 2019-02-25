Başıboş köpekler, küçük çocuğun yüzünü parçaladı!
Nerede bulunduğu belli olmayan sokakta başıboş gezen iki köpek, küçük çocuğu kovaladıktan sonra yakalayıp yüzünü paramparça eti.25 Şubat 2019 Pazartesi 14:24
Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Başıboş gezen iki köpek küçük çocuğu kovaladıktan sonra yakalayıp yüzünü paramparça eti.
Yüzüne çok sayıda dikiş atıldı
Etraftakilerin uzun uğraşlar sonucu kurtarabildiği çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuğun yüzüne çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi.
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