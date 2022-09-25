YENİ AKİT ANKARA

“İyi Gençlik Kayseri teşkilatları olarak İyi Parti Grup Danışmanı Sn. @drhsvarinli başkanımız ile, dün Molu köyünde yaşanan üzücü olay ile alakalı, hayvanları beslerken saldırıya maruz kalan üniversite öğrencisi genç kardeşlerimiz ile birlikte aynı noktada besleme yaptık” ifadeleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İYİ Parti Gençlik Kolları Kayseri İl Başkanlığı’nın paylaşımına Başıboş Köpek Platformu’ndan tepki geldi.

Platform tarafından yapılan paylaşımda Meral Akşener’e açıklama çağrısı yapılırken, “Sn. Meral Akşener bu rezillik hakkında açıklama yapmayacak mısınız? Şu ana kadar @iyiparti ve @iyipati_olarak tarafınız hep insan öldüren başıboş köpeklerden yana oldu. Köpek sorununu ve mağdurlarını daha ne kadar görmezden geleceksiniz?” ifadeleri kullanıldı.