Başbuğ'dan vazgeçtiniz, ya Abdurrahman Dilipak?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında "AK Parti’nin, kadın kollarının üyelerinin, kadın kolları il başkanlarının, 81 ilden yaptıkları şikayetler sonrasında, Abdurrahman Dilipak ağabeye açtırdıkları ceza davasının devam etmesine ne diyeceğiz?" sorusunu sordu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Tarih 12 Ocak 2022.

Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında “83 yaşındaki emekli orgeneralin eşi, kocası tahliye oldu diye mutluluktan ağlıyordu. Ben çok utandım. Bizi yönetenler siz de utandınız mı? Sanmıyorum. Çünkü siz..” diye yazmıştı..

Tahliye olan kişi, aslında artık komutan değil..

Kesinleşmiş mahkeme kararı ile rütbesi sökülen bir darbeci..

Binlerce, onbinlerce dindar insanın eğitim hakkını kısıtlayan darbecilerin ekibindeki bir isim..

Müjdat Gezen, bu ülkenin seçilmiş insanları için, bunu yazıyor..

İki gün sonra “Sanat hayatının 70. yılı” adı altında bir etkinlik düzenleniyor..

Etkinliğe, Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ da katılıyor..

Ona orgeneral diyebiliriz..

Çünkü rütbeleri sökülmedi..

Rütbelerinin sökülmesinden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yargılama izni vermemesi ile kurtuldu..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...