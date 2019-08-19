"Başbakanı Halk değil, Tanrı Seçecek"

Münübe Yılmaz

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, "Bir sonraki başbakanın kim olacağına halk değil, Tanrı karar verecek" dedi. Radyo 103'de 17 Eylül'de erken seçime gidecek olan İsrail'in yeni başbakanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Regev, radyo programcısının İsrail Evimiz (Yısrael Beiteinu) partisi lideri Avigdor Liberman'ın yeni başbakanın belirlenmesi konusunda etkili olup olmayacağı sorusu üzerine, İsrail'in bir sonraki başbakanının halk değil, tanrı tarafından belirleneceğini söyledi. Netanyahu şağcı partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışırken, aşırı Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasını düzenleyecek bir yasa konusundaki anlaşmazlık koalisyon girişiminin çökmesine yol açtı ve İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bu görevi başaramamış oldu.