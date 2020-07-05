Başbağlar’ın vebali omuzlarımızda

Harun Sekmen Oğuzhan Gültekin

33 masum sivilin şehid edildiği Başbağlar katliamının ardındaki kan baronlarının kim olduğu bir türlü bulunamadı. Sünni-Alevi çatışmasının başlatılmak istendiği kanlı tezgahı düzenleyenler ve tetiği çekenler, gizli bir el tarafından adeta ‘görünmez’ hale getirildi. Sivas’taki kanlı provokasyonu dillerinden düşürmeyenlerin ısrarla görmezden geldiği Başbağlar katliamının acısı yüreklerdeki tazeliğini halen koruyor. Kanlı olaydan dolayı tek bir tutuklunun dahi olmaması maşeri vicdanı yaralıyor.

Adalet bekleyişi sürüyor

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, adalet bekleyişlerinin 27 yıldır devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti: “Bu olayın mutlaka aydınlanması lazım. Başbağlar’da, yangın var, soygun var ve katliam vardı. Hiç biri incelenmedi, bir tane ceza alan olmadı. Bu acımızı katmerlendirdi. İtirafçı sanık var ama ceza alınmıyor. Başbağlar oynanmak istenen oyunu bozdu. Biz Fırat’ın doğusundaydık. O elim olayda sonra orayı boşaltsaydık Siyonist projenin kirli haritaları belki devreye girecekti. Vakur davrandık.”

Dosya yeniden açılsın

Şehitlerin Avukatı Cüneyt Toraman da şunları dile getirdi: “Bu dava adeta örtbas edildi. Eğer bu dava düzgün şekilde görülseydi Sivas’ı da Başbağları da aynı karanlık odakların yaptıkları anlaşılacaktı. Bu davadan kimse ceza almadı. Hiçbir şey için geç değil. 33 tane cinayetten bahsediyoruz. Adalet Bakanlığı bu olaya el atmalı ve yeniden yargılama yolunu açmalıdır.”

Oyun devam ediyor

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise şunları kaydetti: “O günün Türkiye’sini karıştırmak isteyenler önce Sivas’ta Madımak’ta katliam yaptılar. Bir hafta sonra da kendi halinde bir köy olan Başbağlar’da sivilleri katlettiler. Gezi olayları ile 6-7 Ekim olayları ile ortalığı karıştırmak isteyenler görüyoruz ki 90’lı yıllardan beri boş bir çaba içerisindeler. Bu oyunları hep oynadılar. Oynamaya da devam edecektir. Bu millet bu oyunlara her zaman karşı çıkacaktır.”

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Mehmet Yavuz da, “PKK’nın bebek katili olduğu o zamanlardan tescilenmişti. O gün orada kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi katlettiler. O dönem hedeflenen Alevi kardeşlerimiz ile aramızda ikilik çıkarmaktı” ifadelerini kullandı.

Cevap bekleyen sorular

l Sivas’ta 33 mazluma haksız yere idam cezası verdiren CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, Başbağlar vahşetinin sanıklarını neden savundu?

l Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava niçin İzmir DGM’ye nakledildi?

l Katliamı 100 kişilik bir terörist grubu yaparken, neden sadece 20 kişi gözaltına alındı?

l Gözaltına alınanlar, neden mağdur yakınlarıyla yüzleştirilmedi?

l Teröristler ‘Sivas’ın intikamı alındı’ yazısı bıraktığı halde, bağlantısı niçin araştırılmadı?

l Olay yeri incelemesi neden profesyonel ekipler yerine, askerlere yaptırıldı, deliller niçin karartıldı?

l Olay yerinde bulunan mermi kovanlarına neden detaylı balistik inceleme yapılmadı?