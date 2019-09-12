Başarılı hentbolcular milli takım kampına uğurlandı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından üçsporcuyu milli takım kampına uğurladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ankara’da düzenlenecek olan U14 Kız Hentbol Milli Takım Gelişim kampına çağrılan üç sporcuyu Ankara’ya uğurladı. Turgutlu Belediyespor U14 Kız hentbol takımından İffet Özata, Ekin Hoşçabollu ve Emine Şeyma Çaygeçen’i Ankara’da düzenlenecek olan U14 Hentbol Milli Takım kampınauğurlayan Başkan Akın “Turgutlu Belediyesporumuz birçok branşta Turgutlumuzun gururu olmaya devam ediyor. Bugünde U14 kız hentbol takımımızda üç sporcumuzu milli takım kampına uğurladık. Ben başta antrenörümüz Ergun Erbay olmak üzere sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.