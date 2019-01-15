Başarı için hırçın akıntıda kürek çekiyorlar





DÜZCE (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce Rafting Takımı'nın sporcuları, 8-13 Haziran'da Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'na Melen Çayı'nda hırçın akıntıda kürek çekerek hazırlanıyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde yaşayan ve Melen Çayı çevresine gelen turistlere rafting rehberliği yapan 8 kişilik grup, Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe'nin de desteğiyle takım kurarak şampiyonalara katılmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası yarışlarda isimlerinden söz ettiren sporcular, hazırladıkları projelerle takdir toplarken gençlere de örnek oluyor.

Birlikte güçlenen takım oyuncuları, Melen Çayı'nda ve çevresindeki bölgelerde yaptıkları zorlu antrenmanlarla "askeri kamp" havasında yarışmalara hazırlanıyor.

Türkiye'yi 8-13 Haziran'da Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda temsil edecek takım, birinci olmak için Melen Çayı'nda ve çevresinde hazırlıklarını sürdürüyor.





- "Beklentilerin çok üstüne çıktık"





Rafting İl Temsilcisi ve Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı Antrenörü Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nda 18 yıldır rafting yaptığını söyledi.

Bu alanda gençlerin önünü açmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Birol Tepe, "4 yıldır antrenörlük ve temsilcilik yapıyorum, gençlerin önünü açtık." dedi.

"Madde bağımlılığına Hayır, spora Evet" projesiyle köydeki gençleri bir araya topladığını anlatan Birol Tepe, şöyle devam etti:

"Birbirinden güzel, pırlanta gibi 15-17 yaşındaki gençlerimizi, küçük yaşta bu spora başlattık. Derece ve başarı alabilmek için 2 yıl gibi bir hedef koymuştum. İlk senemizde dünya şampiyonluğuna uzanan çok büyük bir başarı hikayesi oldu. İtalya'da yapılan Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu. O kafilenin içinde biz de varız."

Birol Tepe, takım olarak ilk katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda 4. olduklarını ve her yıl başarılarını arttırdıklarını aktararak, "En son Kahramanmaraş'ta yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda bu gençlerimiz Türkiye şampiyonu oldu. Beklentilerin çok üstüne çıktık. Bu çok güzel bir şey. Çalışırsak oluyor." ifadelerini kullandı.

Karın erimesi sonucu Melen Çayı'nda debinin yükseldiğini ve genç sporcuların ağır şartlarda antrenman yaptığına işaret eden Birol Tepe, Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda birincilik için azim ve özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Tunceli'de haziran ayında Dünya Rafting Şampiyonası olacak. O kupaya katılmaya hak kazandık. Türkiye'yi, Düzce takımı olarak temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bunun için özveriyle hazırlanıyoruz. Raftingci gençlerimizin başarıları diğer gençlerimize örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Birol Tepe, "askeri kamp" havasında geçirdikleri hazırlık sürecinin meyvesini dünya şampiyonluğuyla alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.