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Aktüel

Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde avlusu başka bir evin damı olan taş evler yıllara meydan okuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:29:21 -
Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde avlusu başka bir evin damı olan taş evler yıllara meydan okuyor.


Yeşilyuva köyünde bulunan taş evler, avlunun başka bir evin damı olarak kullanılması nedeni ile basamakları andırıyor. Osmanlı döneminden bugüne tahrip olmadan gelen evler, yazın serin, kışın ise sıcak olması ile biliniyor. Evlerin içi rutubet tutmazken, bu yapılar betonarme evlere göre daha çok tercih ediliyor.


Yeşilyuva köyü sakinlerinden Şivan Paksoy, eski taş evlerin ne zaman yapıldığını bilmediklerini söyledi. Paksoy, "Bu evler Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş. Her evin damı diğer bir evin avlusu şeklinde yapılmış. Bu taş evler yazın serin, kışın ise sıcak olması ile biliniyor. Betonarme evlere göre daha iyi. Evler birbirine bitişik olduğu için komşuluk da ölmüyor" dedi.

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