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Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş daha bitmedi

Kendi sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Medipol Başakşehir'de İrfan Can ve Caiçara açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:58
Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş daha bitmedi

Medipol Başakşehir, evinde sürpriz bir şekilde son dakikalarda yediği gol ile berabere kalırken, maç sonrası gelecek hafta cezalı olarak İrfan Canlı Kahveci ve defans oyuncusu Junior Caiaçara açıklamalarda bulundu. 

Oldukça üzgün olduğu gözlenilen İrfan Can, ''10 kişi kaldık ama çok iyi mücadele ettik. Bir şey diyemiyorum, sezon başından beri çok iyi işler yaptık ve tüm takım olarak kaybettik. Önümüzde 2 maç var en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Herşey olabilir, bitti diyemeyiz bu macera.'' ifadelerini kullandı. 

Brezilyalı sağ be Caiçara ise başlarını kaldırmalarını gerektiğini söylerken, ''Bugün hiç olmaması gereken bir şey oldu. Bunun birçok nedeni var ama defansif anlamda iyi işer çıkardık. 10 kişi oynamamıza rağmen tehlikeli pozisyon vermedik. Maçın sonunda yediğimiz golle puan kaybettik. Yapacağımız tek şey başımızı kaldırmak ve rakiplerimizin maç sonuçlarını beklemek.'' ifadelerini kullandı.

Caiçara, açıklamalarının devamında herşeyin henüz bitmediğini belirtti ve, ''Soyunma odasındaki hava maç kazandığımızdaki gibi değildi tabiiki. Ancak bu yarış daha bitmedi. Önümüzde önemli 2 maç daha var. En iyi şekilde hazırlanacağız.'' dedi. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:58
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