Başakşehirli gençler yağmura aldırmadan koştu

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda, final heyecanı sürüyor. Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da gerçekleştirilen liseler arası erkekler kros yarışmasının finali, yoğun yağış altında koşuldu.

Başakşehir’i kros finallerinde emsil edecek

52 liseden 2 bin 819 erkek öğrencinin katıldığı Başakşehir ilçe finalinin galibi, iki kilometrelik parkuru 6 dakika 21 saniyede tamamlayan Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hassan Almulla oldu. Almulla, bu başarısı ile İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil etme hakkı da kazandı.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden Amir Batal’ın ikinci olduğu yarışmayı Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kaan Durmaz üçüncü olarak tamamladı. Derece giren öğrencilere madalya ve ödülleri törenle verildi.