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Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir, haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:46
Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

Turuncu-lacivertliler, 32. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada girdi. Son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor ise haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada başladı.

 

Başakşehir'de Adebayor ve Mahmut kart cezalısı, Arda Turan'ın ise sakatlığı bulunuyor. Arda maça yedek başlayabilir.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Saivet, Robinho (Bifouma), Emre, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:46
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