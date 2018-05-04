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Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan açıklama

Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:44
Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan açıklama

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, rakiplerinin eksik kalmasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başlayamadıklarını belirterek, "Bizi baskı altına aldılar. İyi çıkamadık ve doğru top yapamadık. Orta sahada bireysel hatalar yaptık ve bir tanesinde gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti." diye konuştu.

Takımda kaliteli oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Aybaba, "Maçta bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmalarını bekledik. Nitekim çıkardılar. Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik. Bu maçtan aldığımız bir puan önümüzdeki karşılaşmayı kazanma yolunda mesafe kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:44
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