Başakşehir'den sürpriz transfer! İmzalar atıldı Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, Alman ekibi Hannover 96'da forma giyen Mete Kaan Demir'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Ligde lider Medipol Başakşehir, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i transfer etti. Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.