Başakşehir'den sürpriz transfer! İmzalar atıldı
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, Alman ekibi Hannover 96'da forma giyen Mete Kaan Demir'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.31 Ocak 2019 Perşembe 20:16
Süper Ligde lider Medipol Başakşehir, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i transfer etti.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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