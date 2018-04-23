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Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni adresi belli oldu

Barcelona'nın, 2,5 yıllığına Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Arda Turan'ı sezon sonunda Çin kulüplerine satmayı planladığı öğrenildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:41
Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni adresi belli oldu

Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

ÇİN LİGİNE GİDİYOR

Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.
Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'DE 1 YIL DAHA KALMASI ÇOK ZOR"

Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ettiğini hatırlatan site, bu nedenle Arda'nın Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.
Arda için Çin kulüplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir meblağı asla reddetmeyeceği yazıldı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:41
  1. Başakşehir
  2. Arda Turan
  3. çin

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