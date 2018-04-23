Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni adresi belli oldu
Barcelona'nın, 2,5 yıllığına Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Arda Turan'ı sezon sonunda Çin kulüplerine satmayı planladığı öğrenildi.23 Nisan 2018 Pazartesi 14:41
Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
ÇİN LİGİNE GİDİYOR
Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.
Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.
"TÜRKİYE'DE 1 YIL DAHA KALMASI ÇOK ZOR"
Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ettiğini hatırlatan site, bu nedenle Arda'nın Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.
Arda için Çin kulüplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir meblağı asla reddetmeyeceği yazıldı.
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