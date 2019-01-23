Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu!

İstanbul Başakşehir’de bir depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri 41 milyon lirayı bulan lüks marklara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Gerçeğine çok yakın bir formülle üretilen parfümlerin Kırgızistan üzerinden Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerine satılmaya hazırlandığı öğrenildi. Şişesini 50 ile 100 dolar arasında değişen fiyatlar üzerinden satmayı amaçlayan sahte parfümlerle ilgili olarak ikisi Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine Başakşehir'de bir iş yerinde sahte parfüm depolandığı yönünde ihbar geldi. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek depoya 18 Ocak'ta baskın düzenledi.

Baskında, üstleri örtülmüş kolilerin içinde çeşitli lüks markalara ait 77 bin 236 şişe dolu parfüm ele geçiren ekipler, uzmanlar eşliğinde incelemeye aldığı parfümlerin sahte olduğunu belirledi.

Ekipler olayla ilgili olarak depo sahibi M.A. ve Suriye uyruklu D.D. ile J.R.'yi gözaltına aldı.

Apartman bodrumunda orijinaline yakın

Yine Başakşehir'de bir apartman bodrumunda, üretildiğini tespit ettiği parfümleri inceleyen polis ekipleri, şişelerin içerisinde bulunan parfüm sıvısının gerçeğine çok yakın bir formülle üretildiğini ortaya çıkardı. Şişelerin paket ve bandrolünün ise yine orijinaline çok yakın olarak yapıldığını tespit etti.

Şişesi 50 ile 100 dolar arasında

Polis ekipleri ele geçirdiği sahte parfümleri şüphelilerin Kırgızistan üzerinden Rusya, Norveç, Finlandiya gibi pek çok ülkede bulunan iş yerlerine şişesini 50 ile 100 dolar arasında değişen ücret karşılığında orijinal olarak satacaklarını belirledi. 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.