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Aktüel Başakşehir'de riskli bina oranı yüzde 13'e düştü
Aktüel

Başakşehir'de riskli bina oranı yüzde 13'e düştü

Başakşehir’de depreme güvenli konut sayısı gün geçtikçe artıyor. İlçe genelinde devam eden kentsel yenileme çalışmalarıyla 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoku oranı yüzde 13’e indirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 2 yıl içinde bu oranı yüzde 5’e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:12:00 - 2023-02-16 16:16:15

Erdoğan Gül

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de, kentsel yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan kentsel yenileme çalışmaları sayesinden riskli bina stoku oranı her geçen gün azaltılıyor. İlçe genelindeki kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme projeleri, riskli bina stoku oranının yüzde 13’e düşmesini sağladı.


“Birlikte başaracağız”

Hayata geçirdikleri kentsel yenileme projeleri ile riskli bina oranını hızla düşürdüklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokunu kentsel yenileme çalışmalarımızla yüzde 13’e indirdik. 2 yıl içinde bu oranı yüzde 8’e düşürmeyi hedefliyoruz. Birlikte başaracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Depreme dayanıklı konutlar inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, güvenli yapıların önemini bir kez daha gündeme getirdi. Başakşehir Belediyesi, riskli bina stoku oranının düşmesi için Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe mahallelerindeki kentsel yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yerinde yenilemenin en güzel örneklerinden olan Güvercintepe Mahallesi’ndeki Kayapark Sakura Evleri, tamamlandığında sakinleri için güvenli bir yaşam sunacak.

Riskli bina stokuna kalıcı çözüm

Başakşehir’deki bir diğer kentsel yenileme çalışması Şahintepe Mahallesi’nde sürüyor. 6 katlı 2 bloktan oluşan Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 20 yıllık konut sorununun çözümüne yönelik adımların atıldığı Ziya Gökalp’te de çalışmalar başlıyor. Proje kapsamında depreme karşı dayanıklı 666 konut inşa edilecek

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