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Aktüel Başakşehir'de polisin "dur" ihtarından kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı
Aktüel

Başakşehir'de polisin "dur" ihtarından kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 16 bin 320 lira idari para cezası uygulanırken adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:11:43 -
Başakşehir'de polisin "dur" ihtarından kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de polisin "dur" ihtarından kaçmaya çalışan 4 hırsızlık zanlısı yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım'da ilçede meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Başakşehir Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde şüphelilerin kullandığı araca "dur" ihtarında bulanan polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta bulunan A.B., N.N.A., E.K. ve yaşı küçük bir kişi gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin yapılan üst aramasında 3,18 gram esrar, 4 kol saati, inci kolye, inci yüzük, fotoğraf makinası, 4 bin 320 lira, pencere açmada kullanılan büyük tornavida ele geçirildi.

Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 16 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

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