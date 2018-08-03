Başakşehir'de iki ayrılık birden!

Transferin sessiz takımı Medipol Başakşehir, iki futbolcusuna veda etti. Başakşehir, Cheikhou Dieng ve Atabey Çiçek ile yolların ayrıldığını açıkladı ve futbolculara teşekkür etti.

Başakşehir'den yapılan açıklamada ''Sözleşmeli oyuncularımızdan Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.'' denildi.