  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?
Spor

Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?

Başakşehir korona olan futbolcunun ismi? Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi 'Hangi futbolcu korona oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 21:23:00 -
Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?

Başakşehir, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi hangi futbolcunun koronaya yakalandığını araştırmaya başladı. Peki, hangi futbolcu korona oldu?

Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.

Hangi futbolcunun koronavirüse yakalandığı ise açıklanmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'
Siyaset

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım, ziyaret sırasında bura..
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..
WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonların güvenlik endişe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay