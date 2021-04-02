Başakşehir, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi hangi futbolcunun koronaya yakalandığını araştırmaya başladı. Peki, hangi futbolcu korona oldu?

Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.

Hangi futbolcunun koronavirüse yakalandığı ise açıklanmadı.