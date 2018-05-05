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Başakşehir'de "Arda Turan" rezaleti

Medipol Başakşehir'in Sivasspor'u konuk ettiği maçta, yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ın üzerine yürüyüp ardından iten Arda Turan'ın 10 maça kadar ceza alabileceği ifade edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:15
Başakşehir'de "Arda Turan" rezaleti

Başakşehirli Arda Turan'a ağır ceza geliyor. Sivasspor maçının uzatma dakikalarında gelen eşitlik sayısının ardından yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a bir pozisyon sonrası itirazda bulunan ve ardından iten Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da haraket ettiği bildirdi.

Eski milli futbolcuya 10 maça kadar ceza geleceği öğrenildi. 

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında faul verilmediği gerekçesiyle yardımcı hakem Sezertam'la tartışmaya giren ve ittiren Arda Turan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası da orta hakem Uğurlu'ya hakaret ettiği raporlara geçti. 

AĞIR FATURA

Disiplin Talimatı'nın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41 ve saldırı başlıklı 44. maddesine göre tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Arda Turan'ın Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından biri ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Hakem ve temsilci raporlarının federasyona ulaşmasından sonra eski milli futbolcunun sezonu kapatacağı ve gelecek sezon 8 maça kadar forma giyemeyeceği bildirildi.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:15
  1. Erdinç Sezertam
  2. Yaşar Kemal
  3. Arda Turan
  4. Sivasspor

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah54 dk önce
    Böyle ahlaksız futbolcu istemiyoruz, lisansı iptal edilsin. Türk liginde oynamasın bundan sonra. Gitsin mutlu olduğu Avrupaya, gerçi onlar da istemiyor bunu kovdular.
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