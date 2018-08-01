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Başakşehir yılın bombasını patlattı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alanspor'da forma giyen milli futbolcu Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:15
Başakşehir yılın bombasını patlattı!

Akşam gazetesinden Levent Gültekin'in haberine göre, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu.

BAŞAKŞEHİR, EMRE AKBABA İLE ANLAŞMAYA VARDI

Adı sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen Başakşehir'le de flört halinde olan tecrübeli futbolcu Başakşehir'le anlaşmaya vardı. Her iki kulübün başkanları Emre transferinde ortak noktada buluşurken, 25 yaşındaki futbolcunun inadının kırılması bu transferi mutlu sona ulaştırdı.

ALANYASPOR BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY ALACAK

Başakşehir ile Alanyaspor'un anlaşmasına göre Emre'nin bonservisine 5 milyon euro ödenecek. Bu paranın yarısı peşin, kalan tutar ise 2 yıl sonra verilecek. Ayrıca kontratta yazan bir diğer madde ise Alanyaspor'un Emre Akbaba'nın bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:15
  1. Galatasaray
  2. Başakşehir
  3. Alanyaspor
  4. Alanya
  5. Galata

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  • SametSamet1 sa önce
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