Başakşehir yeniden lider! 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ARDA 1 GOL 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Edin Visca, 67. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elijero Elia ile geldi. İlk golün asistini yapan Arda Turan, 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu.

Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDULAR

Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 62 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 5 maçtaki 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.