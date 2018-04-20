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Başakşehir yeniden lider! 3-1

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın 1 gol 1 asist ile yıldızlaştığı maçta Kayserispor'u 3-1 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

20 Nisan 2018 Cuma 22:29
Başakşehir yeniden lider! 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ARDA 1 GOL 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Edin Visca, 67. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elijero Elia ile geldi. İlk golün asistini yapan Arda Turan, 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu. 

Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDULAR

Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 62 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 5 maçtaki 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:29
  1. Başakşehir
  2. Kayserispor
  3. Süper Lig
  4. Arda Turan
  5. edin visca

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