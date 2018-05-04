Başakşehir, Sivas maçını tehlikeye soktu
Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. İkinci yarısı oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 1-0 önde.04 Mayıs 2018 Cuma 21:28
Süper Lig’de Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerde beklenmedik olay yaşandı. Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro, müsabakada 1 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla takımını yalnız bıraktı.
Brezilyalı futbolcu, ilk olarak 37. dakikada Saivet’e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 3
8. dakikada Ndinga’ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi.
34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
BAŞAKŞEHİR 1-0 SİVASSPOR (13' Riad Bajic)
(İkinci yarı oynanıyor)
KIRMIZI KART: 39' Mossoro
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Bajic
TD: Abdullah Avcı
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Saivet, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Emre, Cyriac
TD: Samet Aybaba
YORUM YAZ