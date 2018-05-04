Başakşehir, Sivas maçını tehlikeye soktu

Süper Lig’de Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerde beklenmedik olay yaşandı. Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro, müsabakada 1 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla takımını yalnız bıraktı.

Brezilyalı futbolcu, ilk olarak 37. dakikada Saivet’e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 3

8. dakikada Ndinga’ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi.

34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BAŞAKŞEHİR 1-0 SİVASSPOR (13' Riad Bajic)

(İkinci yarı oynanıyor)



KIRMIZI KART: 39' Mossoro

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Bajic

TD: Abdullah Avcı

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Saivet, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Emre, Cyriac

TD: Samet Aybaba