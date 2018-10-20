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Başakşehir Kayserispor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir, evinde konuk ettiği Kayserispor'u tek golle geçti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:23
Başakşehir Kayserispor'u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Mossoro attı.

10 maçlık cezası biten Arda Turan maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 18'e çıkardı ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Sivasspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:23
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