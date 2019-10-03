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Başakşehir galibiyeti son dakikada kaçırdı!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla 1-1 berabere kaldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 22:36
Başakşehir galibiyeti son dakikada kaçırdı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 1-1 BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can (Dk. 89 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 46 Azubuike), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 78 Elia)

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Elveti, Ginter, Wendt (Dk. 76 Bensebaini) , Kramer (Dk. 64 Herrmann), Zakaria, Neuhaus, Embolo , Thuram, Plea (Dk. 46 Raffael)

GOLLER: Dk. 55 Visca (İstanbul Başakşehir) , Dk. 90+1 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

SARI KARTLAR: Skrtel, Caiçara, Gulbrandsen (İstanbul Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:36
  1. İstanbul
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Borussia Mönchengladbach
  4. Başakşehir
  5. Mönchengladbach

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