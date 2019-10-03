Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach kaç kaç bitti?03 Ekim 2019 Perşembe 19:55
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach kaç kaç bitti?
Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının tüm detayları…
CANLI MAÇ SKORU: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde Visca temsilcimizi öne geçirdi: 1-0
90+1. dakikada Herrmann mücadelenin skorunu ilan etti: 1-1
Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Ponck, Škrtel, Júnior Caiçara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, D. Aleksić, E. Višća, F. Gulbrandsen, E. Crivelli
Borussia Mönchengladbach: Y. Sommer, O. Wendt, S. Lainer, M. Ginter, N. Elvedi, C. Kramer, D. Zakaria, F. Neuhaus, B. Embolo, M. Thuram, A. Pléa
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