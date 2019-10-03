Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının ilk 11'leri03 Ekim 2019 Perşembe 19:05
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının ilk 11'leri...
Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının ilk 11'leri...
Başakşehir
Mert Günok
G. Clichy
Ponck
Škrtel
Júnior Caiçara
İrfan Can Kahveci
Mahmut Tekdemir
D. Aleksić
E. Višća
F. Gulbrandsen
E. Crivelli
Borussia Mönchengladbach
Y. Sommer
O. Wendt
S. Lainer
M. Ginter
N. Elvedi
C. Kramer
D. Zakaria
F. Neuhaus
B. Embolo
M. Thuram
A. Pléa
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