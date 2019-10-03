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Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının ilk 11'leri

03 Ekim 2019 Perşembe 19:05
Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının ilk 11'leri... 

Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının ilk 11'leri...

Başakşehir

Mert Günok

G. Clichy

Ponck

Škrtel

Júnior Caiçara

İrfan Can Kahveci

Mahmut Tekdemir

D. Aleksić

E. Višća

F. Gulbrandsen

E. Crivelli

Borussia Mönchengladbach

Y. Sommer

O. Wendt

S. Lainer

M. Ginter

N. Elvedi

C. Kramer

D. Zakaria

F. Neuhaus

B. Embolo

M. Thuram

A. Pléa

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 19:05
  1. Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ilk 11'leri
  2. Başakşehir
  3. UEFA Avrupa Ligi J Grubu
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Avrupa Ligi

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