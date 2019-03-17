Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı! Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'e puanı getiren gol 90+7'de Adebayor'dan geldi.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı Süper Lig'in 26. haftasında lider Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kayserispor'un golü 21. dakikada Şamil Çinaz'dan, Medipol Başakşehir'in golü ise 90+7'de penaltıdan Adebayor'dan geldi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 58'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 33 puanlı Kayserispor ise 12. sırada yer alıyor.

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