Başakşehir, 3 puanı tek golle aldı

Başakşehir - Kayserispor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Medipol Başakşehir ile Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Edin Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Marcio Mossoro sert bir vuruşla topu filelere yolladı ve takımının galibiyet golünü attı.

10 maçlık cezası biten Arda Turan, karşılaşmada yedek kulübesindeki yerini alırken forma şansı ise bulamadı.

Alınan bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 18 yaparak, 19 puanla lider durumdaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 3 haftadır berebere kalan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 puan özlemini dindirdi. Kayserispor'un ise kazanamama serisi 5 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.