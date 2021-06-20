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Biyografi Başak Dizer kimdir? Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hayatı biyografisi
Biyografi

Başak Dizer kimdir? Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hayatı biyografisi

Başak Dizer kimdir? sorusu internet arama motoru Google üzerinden en çok arananlar listesinin başında gelmekte. Birçok ünlü ismin stilistiğini yapan Başak Dizer, Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Demet Şener, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi isimle birlikte de çalışan Başak Dizer kimdir? Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 15:47:00 - 2021-06-20 15:48:09
Başak Dizer kimdir? Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hayatı biyografisi

Başak Dizer kimdir? Başak Dizer, 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Başak Dizer'in Bursa'da yaşayan babası Ali Cengiz Dizer’dir. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer; Türkiye'ye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi kuruluşların baş tasarımcı asistanlığını yaptı.

Başak Dizer; daha sonra Tekstil'de tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etmiştir. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalışan Dizer; Kıvanç Tatlıtuğ’un elbiselerini de tasarladı.

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