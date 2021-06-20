Başak Dizer kimdir? Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hayatı biyografisi

Başak Dizer kimdir? Başak Dizer, 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Başak Dizer'in Bursa'da yaşayan babası Ali Cengiz Dizer’dir. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer; Türkiye'ye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi kuruluşların baş tasarımcı asistanlığını yaptı.

Başak Dizer; daha sonra Tekstil'de tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etmiştir. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalışan Dizer; Kıvanç Tatlıtuğ’un elbiselerini de tasarladı.