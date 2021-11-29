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Ekonomi Başa mı sarıyoruz? Yeni varyantın küresel ekonomiyi ezip geçme ihtimali
Ekonomi

Başa mı sarıyoruz? Yeni varyantın küresel ekonomiyi ezip geçme ihtimali

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan dört farklı senaryo geliştirdi. Goldman omicronun deltaya göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:26:00 -
Başa mı sarıyoruz? Yeni varyantın küresel ekonomiyi ezip geçme ihtimali

Goldman Sachs ekonomistleri yein koronavirüs varyantı omicronun küresel ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı muhtemel etkileri değerlendirdi.

Goldman Sachs ekonomistleri omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan dört farklı senaryo geliştirdi. Omicronun deltaya göre daha hızlı yayılması senaryosunda Goldman ekonomistleri 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2,5 yüzde puan gerilemeyle yüzde 2’ye düşmesini bekliyor.

Aralarında Jan Hatzius’un da bulunduğu ekonomistler bu senaryoda 2022 geneli için ise önceki tahminlerine göre 0,4 yüzde puan düşüşle yüzde 4,2 büyüme tahminini yapıyor.

Goldman omicronun deltaya göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.

Üçüncü senaryo olan “yanlış alarm” senaryosunda ise Goldman ekonomistleri küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki beklemiyor.

Omicronun daha hızlı yayılıp daha hafif geçmesi senaryosunda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceğini öngörüldü.

DSÖ: Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Açıklamada, "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor." denildi.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

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