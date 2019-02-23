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“Başa Bela Mikroplar” adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen “Başa Bela Mikroplar” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:02
“Başa Bela Mikroplar” adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen “Başa Bela Mikroplar” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklar için organize edilen tiyatro gösterisine çocuklar gülerek ve eğlenerek büyük ilgi gösterdi. 2 seans olarak gösterilen oyunda çocuklara sağlıklı yaşamın kuralları anlatıldı.


Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen “Başa Bela Mikroplar” isimli oyun seyircilerine sunuldu. Küçük yaştaki çocuklara sağlıklı yaşamanın aşılanması için hazırlanan tiyatro gösterisi, çocukların izlenime sunuldu. Şevket Çetin’in yönettiği tiyatro oyunu saat 12.00 ve 13.30 saatlerinde iki seans olarak gösterildi.


Ailelerin ve çocuklarının yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinde keyifli dakikalar yaşandı. Oyun sonunda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:02
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