Baş parmak çıkıntısının tedavisi var mı?

Baş parmak çıkıntısı diye bilinen rahatsızlık, yüksek topuklu ve ucu sivri ayakkabılar yüzünden en çok kadınları tehdit ediyor. Tek köklü tedavi seçeneği ise ameliyat.

Ayak başparmağındaki kemik çıkıntısı, sıklıkla ağrı ve şekil bozukluğuyla kendini gösteriyor. Yürürken güçlük çekilmesi, istenilen her ayakkabının giyilememesi veya giyildiğinde ayaklarda rahatsızlık yaşanması ayak başparmağındaki kemik çıkıntılarında sıkça karşılaşılan sorunlar. Doğuştan veya genç yaşta da görülebilen bu durum, genellikle 40-50 yaş grubunu etkisi altına alıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 5 kat daha fazla..

Hamilelik döneminde hormonal dengelerin değişmesi yüzünden de olabilmekte..

Düztabanlık veya kas yapısındaki bozukluklar gibi ayağın kendisinden kaynaklanan sorunlar, felç gibi nörolojik hastalıklar da buna yol açabiliyor.

Ayrıca ailesinde kemik deformitesi olan her 100 kişiden 60-70’inde bu sorun var. Bazen şiddetli ağrılar yapabiliyor.



Baş parmakta çıkıntı başladığı zaman ağrıyı dindirmek için rahat ayakkabılar giyilmeli ve uzun süre ayakta durmaktan kaçınmakta da yarar var.

Ayağa vida konuyor

Uygun ameliyat yapıldığı takdirde sorunun tekrarlama riski yüzde 1 gibi çok düşük bir düzeyde.

Kemik çıkıntısının birçok tipi var. Öncelikle bu çıkıntının eklemden mi yoksa, kemikten mi kaynaklandığını tespit etmek gerekiyor. En sık, parmakla tarak kemiğinin eklem yaptığı bölgede kaynaklanan sorunlara operasyon uygulanıyor. Tarak kemiğinin eklem bölgesine yakın kısmına 3-4 cm’lik küçük bir kesi yapılıyor ve kemik kaydırılarak düzgün hale getiriliyor. Bu arada kaydırılan kısmı ana kemik bölgesine bir adet vidayla tutturuluyor. Bu vida vücutta kalıyor. Yeni geliştirilen teknikler sayesinde hasta artık ayağındaki vidayı hiçbir zaman hissetmiyor.