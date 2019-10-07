Barzani’den Suriye açıklaması! ‘Endişe duyuyorum’

Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Barzani bugün, Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert'yle Irak ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies'in de hazır bulunduğu görüşmede, bölge düzeyindeki son gelişmeler ile siyasi durum ele alınırken, Irak'taki siyasi süreç ve Irak'ın başkenti Bağdat ile diğer bazı kentlerinde düzenlenen gösteriler değerlendirildi.

Suriye'nin durumu ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani ile Aubert, Kürtlerin çektiği acıların, yaşadıkları talihsizliklerin derinleşmesinden ve Suriye'deki Kürtlerin geleceğinden duydukları endişeleri ifade etti.