Barzani'den sert açıklama: Hesap verecekler!
Terör örgütü PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden Peşmergeleri anan Mesut Barzani, "Bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.
IKBY Eski Başkanı Mesut Barzani, dün Metina bölgesinde PKK’lıların saldırısı nedeniyle ölen ve yaralanan Peşmergelerin aileleri ile telefonda görüştü.
Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum” diyen Başkan Barzani, “Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak” ifadelerini kullandı.
Metina Dağı bölgesine giden Peşmerge mayın temizleme timini taşıyan konvoy, PKK’lıların pususuna düşmüştü.