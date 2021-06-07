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Dünya Barzani'den sert açıklama: Hesap verecekler!
Dünya

Barzani'den sert açıklama: Hesap verecekler!

Terör örgütü PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden Peşmergeleri anan Mesut Barzani, "Bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 13:33:00 -
Barzani'den sert açıklama: Hesap verecekler!

IKBY Eski Başkanı Mesut Barzani, dün Metina bölgesinde PKK’lıların saldırısı nedeniyle ölen ve yaralanan Peşmergelerin aileleri ile telefonda görüştü.

Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum” diyen Başkan Barzani, “Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Metina Dağı bölgesine giden Peşmerge mayın temizleme timini taşıyan konvoy, PKK’lıların pususuna düşmüştü.

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Yorumlar

Muş

Besle gargayı oysun gözünü daha bunlar sizin iyi günümüz pkk Ermeniler kurdu diyorduk ama nedense bu Kürtler halen onların partisine oy veriyor
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Urfali

Diz barzaninin dediğine inancınızı? Ben hayır asla kesinlikle yalan diyorum.  
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