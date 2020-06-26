Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
BARTIN (AA) - Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Bartın ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle salıverildi.