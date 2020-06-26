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Aktüel

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:45:53 -
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Bartın ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle salıverildi.


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