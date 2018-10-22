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Bartın’da üretildi, Almanya’ya gönderildi! Selçuklu ve Osmanlı figürleri örnek alındı

Bartın'da faaliyet gösteren ve daha önce İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Sudan’a minare gönderen Çelik Konstrüksiyon firması, Almanya’nın Werder şehrine, 150 santimetre çapında, 15 metre yüksekliğinde Osmanlı mimarisi örnek alınarak yapılan ikinci çelik minareyi de gönderdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:52
Bartın’da üretildi, Almanya’ya gönderildi! Selçuklu ve Osmanlı figürleri örnek alındı

Bartın'da faaliyet gösteren ve çelik minare, kubbe, cami, hafif çelik yapılar ve prefabrik konut imalatının yanı sıra konteyner, nakliye ve vinç grubuyla hizmet veren Çelik Konstrüksiyon firmasınca Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde üretilen depreme dayanıklı çelik minareler, yurt içinde olduğu kadar Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden de talep görüyor. Ülkenin dört bir yanına cami, minare ve kubbe diken firma, son minareyi de Almanya'nın Werder şehrine gönderdi. 150 santimetre çapında, 15 metre yüksekliğinde ve 3 buçuk ton ağırlığındaki Osmanlı mimarisi motifli minare, Almanya'ya gönderilen ikinci minare oldu.

Marmara depreminden sonra talep arttı

Firmanın Genel Müdürü Ramazan Çeliker, Kumluca beldesinde 200 metrekarelik atölyede başladıkları demircilik işinde bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir şirkete dönüşmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra şiddetli sarsıntılara bile dayanan çelik minarelere talebin arttığını, kendilerinin de 2008'den itibaren ihracat yapmaya başladıklarını belirten Çeliker, "Bugüne kadar İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Almanya'da minare diktik. Geçen yıl Aralık ayında da Sudan'a 122 santimetre çapında, 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki minare göndermiştik. Bugün de yine Almanya'ya gönderiyoruz" dedi.

Selçuklu ve Osmanlı motifleri kullanılıyor

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde ürettikleri minarelerin dayanıklılıklarının yanında estetik görünümünden dolayı da tercih edildiğini belirten Çeliker, "Çelik konstrüksiyon üzerine fiberglas ve alüminyum kaplama yaptığımız çelik minare, üstün mukavemet özellikleri sayesinde tasarımda büyük esneklik sağlamasının yanında deprem gibi doğal afetlere dayanma gücü yüksek oluyor. Betonarme minarenin deprem gibi doğal afetlerde gördüğü hasarlarda geri dönüşümü yoktur ama çelik minarede hasarlar yüzde 100 düzeltilebiliyor. Yine minare ve kubbenin yanı sıra hizmetlerimiz arasında ekonomik mescit olarak adlandırdığımız camiler de yapıyoruz. Şu ana kadar ülkenin hemen hemen tüm ilinde yaklaşık 5 bin minare diktik" sözlerine yer verdi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:52
  1. Bartın
  2. Çelik Minare
  3. minare üretimi
  4. Selçuklu ve Osmanlı motifleri
  5. Çelik Konstrüksiyon
  6. Almanya
  7. İsviçre
  8. Katar
  9. Güney Afrika
  10. Sudan

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