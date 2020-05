Bartın’da sokağa çıkma kısıtlamasına droneli denetim

Bartın’da korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde drone ile denetimle yapıldı.

Bartın’da korona virüs (Covid -19) pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de denetimler yoğun şekilde devam etti. Kentin kavşak bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında yapılan denetimlerde istisna dışında kalan kişilerin sokağa çıkmasına izin verilmedi. İl Emniyet Müdürlüğü, bir yandan karadan yaptığı denetimlere drone ile havadan da yaptı. Yapılan denetimlerde Bartın’ın boş sokakları an be an izlendi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması süresinde evinden çıkamayan vatandaşlara vefa sosyal destek ekipleri yardımda bulundu. Ayrıca il genelinde sıhhi tesisat, elektrik ve beyaz eşya tamircileri nöbetleşe hizmet verdi. Kentte fırınlarda mahallelere taze ekmek servisi hizmeti sağladı.