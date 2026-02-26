Bartın'da sağanak ve dolu vurdu! Bartın Irmağı taştı: Piknik alanı ve yollar sular altında kaldı!
Bartın'da iki gündür aralıksız süren şiddetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek Bartın Irmağı'nın taşmasına neden oldu. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte özellikle Çağlayan mevkisinde nehir yatağından çıkan sular, çevredeki piknik alanını ve asfalt yolları yuttu. Ağaçlar, iskeleler ve çöp kutularının sular altında kaldığı bölgede, doğanın gücü karşısında ulaşım durma noktasına geldi.
Bartın'da 2 gündür yağmur ve dolu yağışları etkili oluyor. Sağanak ve dolu yağışları nedeniyle su seviyesi yükselen Bartın Irmağı, Çağlayan mevkisinde yola taştı. Çağlayan piknik alanının önündeki asfalt yol, ağaçlar, çöp kutuları ile teknelerin bağlandığı iskeleler su altında kaldı. Piknik alanına giden yolun girişine şerit çeken polis ekipleri, bölgeye araç ve yaya girişi yasaklandı. Bölgedeki araçları ve insanları da piknik alanı çevresinden uzaklaştıran ekipler, belirli aralıklarla ırmak boyunu kontrol ederek, su ve taşkın seviyesini haber merkezine bildiriyor.
Çağlayan mevkisinde hemen her şiddetli yağışın ardından taşkın meydana geldiği ve ciddi bir hasarın olmadığı belirtildi.
Öte yandan şehir merkezinde sağanak ve dolu yağışının devam edeceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.