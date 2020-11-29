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Aktüel Bartın'da oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza
Aktüel

Bartın'da oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:35:11 -
Bartın'da oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde otelde izinsiz eğlence düzenleyen 28 kişi ve otel işletmecisine 163 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnkumu'nda gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren otelde izinsiz eğlence düzenlendiği belirlendi.

Ekiplerce, eğlenceye katılan 28 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları, aralarındaki 14 kişiye de ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri gerekçesiyle toplam 116 bin lira idari para cezası kesildi.

Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmemesi, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesi, canlı müzik yayını yapılması ve 7 kişinin otele giriş kaydının olmaması nedeniyle işletmeciye de 47 bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan, denetim sırasında ekiplere mukavemet gösterdiği için gözaltına alınan organizatör B.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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