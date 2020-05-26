  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bartın'da komşu kavgasında ölen gelin ve kayınpederi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:37:33 -
Bartın'da komşu kavgasında ölen gelin ve kayınpederi toprağa verildi

BARTIN (AA) - Bartın'da komşular arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden gelin ile kayınpederinin cenazesi defnedildi.

Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesi'nde çıkan kavgada yaşamını yitiren Celal G. (67) ile gelini Selda G'nin (45) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak cenaze aracıyla evlerinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından Celal G. ile Selda G'nin cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aynı mahalledeki aile mezarlığında jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemi doğrultusunda az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Komşularına ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G'nin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu, kavgada yaralanan Döndü G'nin normal serviste tedavisinin devam ettiği, Bilal G'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı