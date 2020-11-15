Bartın'da kara tren lokomotifi görünümlü traktör gelin arabası oldu

BARTIN (AA) - Bartın'da kara tren lokomotifi görünümlü traktörle düğün alanına gelen çift dikkat çekti.



Kurucaşile ilçesi Meydan köyünde evlenen Bahri (39) ve Selda (35) Özalp çifti, muhtar Sefer Demir'in yaptırdığı kara tren lokomotifi görünümlü traktörü gelin arabası yaptı.



Süslenen araçla gelin ve damadı alan muhtar, düğün alanına getirdi.

Gelin ve damat, burada Kurucaşile Belediyesinde görevli memur tarafından kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Damat Bahri Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, kara tren lokomotifi görünümlü traktörün gelin aracı olmasının kendileri için güzel bir anı olarak kalacağını söyledi.

Değişik bir organizasyon düşündüklerini belirten Özalp, "Tamamen muhtarın fikriydi, onun sayesinde böyle bir olay gerçekleşti. Bizim için güzel anı olacak." dedi.

İlk başta herkesin güleceği düşüncesiyle böyle bir şeyi istemediğini dile getiren gelin Selda Özalp de güzel anı kalacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Tren fikrini yıllardır hobi olarak düşündüğünü söyleyen muhtar Demir ise "Allah nasip etti aldık. İlk olarak da Bahri kardeşimizin düğününe nasip oldu. Bir sürpriz oldu onun için. İki üç vagon takıp hobi olarak vatandaşlarımızı deniz kenarına, piknik alanlarına götüreceğim." diye konuştu.

Aracı görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını, fotoğraf çektirdiğini aktaran Demir, çok mutlu olduğunu dile getirdi.