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Aktüel Bartın Irmağı'nda azalan su miktarı kirliliğe ve kokuya neden oldu
Aktüel

Bartın Irmağı'nda azalan su miktarı kirliliğe ve kokuya neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:51:00 -
Bartın Irmağı'nda azalan su miktarı kirliliğe ve kokuya neden oldu

BARTIN (AA) - Bartın Irmağı'nın bazı noktaları, azalan su seviyesi nedeniyle siyaha büründü.

Bartın'da, kente adını veren ırmakta bazı noktaların siyaha bürünmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarında azalan yağışlara işaret edilerek, "Kemerköprü mevkisi ırmak hattında ilimizde yağışların mevsim normallerinin çok altında olması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde devam etmesi nedeniyle ırmak yatağının daralması, ırmak akışının durağan olması, ırmak su seviyesinin çok düşük olmasından dolayı, ırmak tabanının açığa çıkmasıyla birlikte renk değişimi ve kokuya sebep olduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonu boyunca mevsim normallerinin çok altında yağış gerçekleştiğini söyledi.

Yağışlardaki azalmanın sonbahar aylarında da devam ettiğine dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:

"Bu da ırmak yataklarımızda su miktarının ciddi derecede azalmasına neden oldu. Yağmur yağmadığından suların çok çekilmesinden kaynaklı olarak ırmağımızın bazı noktalarında rengin siyaha dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle su akışının en az olduğu Kemerköprü mevkisinde bu durum karşımıza çıkıyor."


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