  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek
Aktüel

Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:13:00 -
Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek

ANKARA (AA) - Baro seçimleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu, İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesine yönelik genelgesi kapsamında ertelenecek.

Sağlık Bakanlığının önerisi, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelenmesine yönelik genelge baro seçimlerini de etkileyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genelge kapsamına baro seçimleri ve TBB genel kurulu da giriyor.

Bu kapsamda, çoklu baro düzenlemesini getiren 7249 sayılı Kanun uyarınca bu ayın ilk haftası gerçekleştirilmesi gereken baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri yapılamayacak.

Delege seçimlerinin yapılamaması nedeniyle de aralık ayında olması planlanan Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri de gerçekleştirilemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı
Dünya

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı

Tahran'da yaşayan Türkler sokaklara dökülerek İran rejiminin Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklem..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay