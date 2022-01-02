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Gündem Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 12:38:00 -
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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