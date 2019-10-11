Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransa'dan Türkiye'ye tehdit Fransa, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların "masada olduğunu" açıkladı.

Türkiye'nin teröristlerle mücadelesi zoruna giden Fransa, AB'yi harekete geçirme derdinde. Fransa, gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyon nedeniyle Türkiye'ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini açıkladı. Fransa'nın Avrupa İlişkileri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin Fransız Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Suriye dolayısıyla Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması konusu gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek. Açıkça bu konu masada olacak" dedi. Operasyonun başlamasının ardından Finlandiya, Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, onu Norveç takip etmişti.

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